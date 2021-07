Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 24 luglio

Il bollettino Covid Italia di oggi, sabato 24 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Il punto sui vaccini dopo l’appello del premier Draghi e il boom di prenotazioni, i nuovi parametri per la zona gialla e la proroga dello stato d’emergenza. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia e l’impatto della variante Delta.

Sono 139 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino, a fronte di una crescita ancora molto consistente di test. Non si registrano morti. Molto lento l’aumento dei guariti e quindi gli attuali positivi sfondano quota 2000. Sostanzialmente stabili i ricoverati. Come si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi sono stati registrati 13.143 test e i nuovi casi sono così suddivisi: 37 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia Bat, 13 in provincia di Foggia, 49 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 3 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono 441 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 luglio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Non si registrano morti. I nuovi casi (430 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico), portano il totale a 248.058 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus e sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 237.484 (95,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.887 tamponi molecolari e 7.067 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,2% è risultato positivo. Sono invece 5.804 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.673, +8,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 99 (1 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (2 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi.