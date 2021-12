Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 3 dicembre

Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, venerdì 3 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti mentre secondo i dati del report Iss di oggi, l’incidenza continua ad aumentare con 155 contagi per 100mila abitanti. Rt nazionale a 1.20 ancora sopra la soglia epidemica. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli, in attesa del green pass rafforzato in vigore da lunedì 6 dicembre 2021.

Sono 3.116 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 3 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 98.015 tamponi, il tasso di positività è al 3,18%. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 664 (+25). In area non critica, 549 persone (+15). I pazienti covid in terapia intensiva sono 115 (+10).

Sono 59 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 3 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (54 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 830 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 12. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 12 (-2); nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.148 (+42). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.320 somministrazioni di cui circa 4.650 sono terze dosi.

Finora 438.214 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,2 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 406.083 hanno completato il ciclo vaccinale (73,4 per cento) e 61.488 sono le terze dosi (11,1 per cento), per un totale di 905.785 somministrazioni effettuate.

Sono 709 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 dicembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani via social. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 709 su 31.631 test di cui 10.607 tamponi molecolari e 21.024 test rapidi”, si legge. “Sale il tasso dei nuovi positivi, che passa da 1,75% di ieri (6,3% sulle prime diagnosi) a 2,24% oggi (7,2% sulle prime diagnosi)”, aggiunge.