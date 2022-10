Covid Italia, contagi e ricoveri in calo: lieve aumento decessi

(Adnkronos) – Questa settimana in Italia si assiste a una ulteriore discesa dei contagi da Covid-19, pari a -14,4%, tornano a scendere anche le terapie intensive (-8,7%), i ricoveri nei reparti di area medica sono pressocchè stabili (+1,6%), mentre i decessi registrano un lieve aumento (+2,8%) rispetto alla settimana precedente. Calano anche i casi attualmente positivi (-8%) e le persone in isolamento domiciliare (-8,1%). E’ quanto rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nel periodo 19-25 ottobre.

“Per la seconda settimana consecutiva – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si registra un calo dei nuovi casi settimanali: da oltre 275mila della scorsa settimana scendono a quota 236mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 34mila casi al giorno”.

Ad esclusione della Sicilia (+3,3%), il calo dei nuovi casi riguarda tutte le Regioni (dal -3,8% del Lazio al -34,5% della Provincia autonoma di Bolzano). In 99 province si registra una diminuzione dei nuovi casi (dal -0,6% di Palermo al -37,2% di Biella), mentre in 8 si rileva un aumento dei casi: dal +1,2% di Cagliari al +38,7% di Trapani. L’incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti in 27 Province: Venezia (680), Rovigo (665), Biella (660), Belluno (656), Padova (650), Treviso (630), Vicenza (614), Bolzano (589), Terni (581), Udine (571), Ferrara (552), Como (551), Gorizia (551), Alessandria (550), Torino (547), Perugia (544), Trento (538), Pordenone (537), Sondrio (536), Varese (528), Reggio nell’Emilia (524), Verona (519), Ravenna (515), Verbano-Cusio-Ossola (511), Pavia (508), Trieste (508) e Piacenza (507).