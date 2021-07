Covid Italia oggi, 5.140 contagi e 5 morti: bollettino 24 luglio

Sono 5.140 i nuovi contagi da coronavirusin Italia di oggi, 24 luglio (ieri 5.143), secondo i dati del bollettino del ministero della Salute diffusi dalla Protezione Civile. Da ieri si sono registrati altri 5 morti (ieri erano 17) che portano a 127.942 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 258.929 tamponi, con un tasso di positività al 2%.

Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 1.340, in aumento (+36) rispetto ai 1.304 di ieri, mentre sono 172 i ricoverati in terapia intensiva (+17 da ieri), con 21 ingressi nelle ultime 24 ore.

I dati dalle Regioni:

LAZIO

Sono 845 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 24 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. A Roma i nuovi contagi sono 558.

“Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (+20) e quasi 23mila antigenici per un totale di quasi 33mila test, si registrano 845 nuovi casi positivi (-9), 0 decessi (-1), i ricoverati sono 196 (+13), le terapie intensive sono 32 (+2), i guariti sono 266. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,4%. I casi a Roma città sono a quota 558”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Calano lievemente i casi e i decessi ma – ammonisce D’Amato – bisogna mantenere alta l’attenzione e vaccinarsi”.

EMILIA ROMAGNA

Sono 468 i buovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 24 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 390.857 casi di positività, 24.306 tamponi i eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,9%. Come fa sapere la Regione Emilia Romagna, alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 4.774.597 dosi; sul totale, 2.131.659 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

CALABRIA

Sono 136 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 24 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. 2.251 i tamponi effettuati, +44 guariti. Il totale dei decessi è di 1.244 decessi. Il bollettino, inoltre, registra +92 attualmente positivi, +89 in isolamento, +4 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 4). L’Asp di Catanzaro comunica che dei 35 positivi di oggi, due sono soggetti residenti fuori regione. L’Asp di Crotone, poi, comunica che dei 12 positivi di oggi, due sono migranti.

Inoltre, l’Asp di Reggio Calabria comunica che dei 48 soggetti positivi di oggi, uno è un migrante sbarcato a Roccella Ionica. Infine, l’Asp di Vibo Valentia comunica un guarito nel setting fuori regione.

BASILICATA

Sono 27 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 24 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale di tamponi molecolari effettuati è di 800. Il tasso di positività passa dal 2,8 per cento del precedente bollettino al 3,2 per cento. I lucani guariti o negativizzati sono 14. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (-3) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 592.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.549 somministrazioni. Finora 340.098 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (61,5 per cento) e 230.993 hanno ricevuto anche la seconda dose (41,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 571.091. I residenti in Basilicata sono 553.254.



PUGLIA

Sono 139 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino, a fronte di una crescita ancora molto consistente di test. Non si registrano morti. Molto lento l’aumento dei guariti e quindi gli attuali positivi sfondano quota 2000. Sostanzialmente stabili i ricoverati. Come si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi sono stati registrati 13.143 test e i nuovi casi sono così suddivisi: 37 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia Bat, 13 in provincia di Foggia, 49 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 3 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

TOSCANA

Sono 441 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 luglio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Non si registrano morti. I nuovi casi (430 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico), portano il totale a 248.058 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus e sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 237.484 (95,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.887 tamponi molecolari e 7.067 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,2% è risultato positivo. Sono invece 5.804 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.673, +8,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 99 (1 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (2 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi.