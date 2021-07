Covid Italia oggi, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 luglio

Il bollettino Covid Italia di oggi, martedì 27 luglio, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. Il punto sulle vaccinazioni mentre sul tavolo del governo c’è il dossier scuola e si valuta l’obbligo del vaccino.

Sono 490 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 luglio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri due decessi. Il totale dei contagi da inizio pandemia è salito a 433.627; la Regione segnala che nel computo totale sono stati inclusi anche 314 casi “storici” già segnalati all’Iss ma non precedentemente presenti nei report quotidiani. Sono 12 i nuovi ricoveri nei reparti non critici degli ospedali, con il totale a 174; immutata la situazione nelle terapie intensive, con 20 ricoverati.

Sono 271 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 luglio in Toscana, secondo i dati anticipati dal presidente della Regione Eugenio Giani. I casi di positività al coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, fa sapere il governatore, sono in netto calo rispetto a ieri quando erano stati 361. Si tratta dell’incremento più basso dal 20 luglio, quando i casi furono 169. I 271 contagiati odierni sono emersi dall’analisi di 12.569 test, di cui 6.975 tamponi molecolari e 5.594 test rapidi. In calo il tasso dei nuovi positivi sulle prime diagnosi che passa dal 13,6% di ieri al 4,6% di oggi. Il tasso dei positivi sulla totalità dei tamponi fatti, quindi anche quelli di controllo è al 2,16%, mentre ieri era al 6,91%.

Sono 132 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 luglio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un altro decesso. Come si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi sono stati registrati 11.186 test per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 132 casi positivi: 30 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 13 nella provincia Bat, 18 in provincia di Foggia, 27 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Ieri i nuovi contagi erano 56 su 4.189 tamponi. Il numero di persone morte con Covid è di 6.668. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.850.144 test. Sono 246.745 i pazienti guariti mentre ieri erano 246.567 (+178). I casi attualmente positivi sono 1.824 mentre ieri erano 1.871 (-47). I pazienti ricoverati sono 88 contro gli 83 di ieri (+5). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 255.237 così suddivisi: 95.643 nella provincia di Bari; 25.724 nella provincia di Bat; 20.018 nella provincia di Brindisi; 45.394 nella provincia di Foggia; 27.497 nella provincia di Lecce; 39.725 nella provincia di Taranto; 842 attribuiti a residenti fuori regione; 394 provincia di residenza non nota.