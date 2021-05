Covid Italia, Rasi: “Consola dato sui morti, è effetto vaccini”

Fra i numeri dell’epidemia di Covid 19, che ieri ha fatto registrare in Italia 44 morti, il dato più basso da ottobre, “la cosa più consolante sono i decessi sui quali non siamo mai stati dei campioni. Quindi vuol dire che è proprio l’effetto vaccino. E che continuando a vaccinare a questo ritmo, e forse anche salendo un po’, le prospettive diventano veramente incoraggianti”. Si mostra ottimista Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, oggi consulente del commissario per l’emergenza coronavirus, parlando ad ‘Agorà’ su Rai3.

Sul fronte riaperture, “tutto ciò che si svolge all’aperto ci lascia abbastanza convinti”, mentre “sui locali chiusi bisogna fare un po’ di attenzione e rispettare le misure che conosciamo”, sottolinea l’esperto, microbiologo dell’università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico del provider di educazione continua in medicina Sanità In-Formazione, gruppo Consulcesi.