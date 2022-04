Covid Italia, report Gimbe: tornano a salire contagi e decessi

(Adnkronos) – Tornano a salire in Italia contagi e decessi per Covid nell’ultima settimana. Lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe relativo al periodo 20-26 aprile evidenziando “un aumento dei nuovi casi (433.321 contro 353.193) in tutte le regioni. Tornano a salire i contagi (+22,7%), in lieve calo le terapie intensive (-3,1%), stabili i ricoveri ordinari (+1,1%). Ma i decessi sono sopra quota mille (+20,1%)”.

“Dopo il netto calo della scorsa settimana – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – tornano a salire i nuovi casi settimanali che si attestano a quota 433 mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 62 mila casi, a fronte di una risalita dei tamponi totali dell’11,7%”.

Intanto faticano a decollare le quarte dosi di vaccino per immunodepressi e over 80. “Al 27 aprile sono state somministrate 104.049 quarte dosi. In base alla platea ufficiale (791.376), aggiornata al 9 marzo, il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi nelle persone immunocompromesse è del 13,1% con nette differenze regionali: dal 2,5% della Calabria al 47,8% del Piemonte”.