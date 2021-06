Covid Italia, Rt stabile a 0.68 e cala l’incidenza dei casi

In Italia Rt stabile a 0.68. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia per il monitoraggio Covid, ancora in corso.

Continua il calo nell’incidenza settimanale, che si attesta a 26 casi per 100.000 abitanti nel periodo 31 maggio-6 giugno, contro 36 per 100.000 nel periodo 24-30 maggio (dati flusso Iss). L’incidenza scende in tutte le Regioni/Province autonome ed è sotto il valore di 50 casi per 100.000 abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio. E’ quanto si legge nella bozza del report Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sul monitoraggio Covid-19 in Italia.

“La campagna vaccinale progredisce velocemente – osservano gli esperti – e l’incidenza è a un livello che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi”.