Covid, Iva Zanicchi ricoverata in ospedale: “Ho la polmonite bilaterale”

Le condizioni di Iva Zanicchi, positiva al Covid, sono peggiorate nelle ultime ore. La cantante è stata infatti ricoverate all’ospedale di Vimercate, in Brianza. Ad annunciarlo è la stessa Zanicchi attraverso il suo profilo Instagram.

“Sono fiduciosa, lo so che ce la farò. Però sentirmelo dire dagli altri… Ora sono abbastanza tranquilla e credo mi cureranno bene. Solo quando arriva la sera entro un po’ in crisi”. Ha detto in una diretta. Iva Zanicchi deve far fronte ora ad una polmonite bilaterale, come ha reso noto.

Nei giorni scorsi non ha avuto sintomi, arrivati solo ieri. Anche in questo caso aveva avvertito i suoi fan sui social network: “Mi sento un po’ in affanno – aveva annunciato – Vi voglio ringraziare, non ho mai ricevuto così tanti messaggi di affetto. Poi lo so cosa avete pensato: ‘Questa ha 80 anni, le viene il coronavirus e se ne va’. Potrebbe anche essere, ma io ho tanta voglia di guarire”.