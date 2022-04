Covid, “La cravatta porta infezioni, in questo periodo non andrebbe usata. Poi appartiene a uno stile vecchio, ormai superato”

Covid, “La cravatta porta infezioni, in questo periodo non andrebbe usata. Poi...

Nell’ambito dei vari fattori che, nonostante tutto, potrebbero ancora in qualche modo veicolare – o per lo meno facilitare – il contagio, c’è ne uno forse insospettabile, sul quale, intervenendo oggi a ‘Un Giorno da Pecora’, il virologo dell’Università Statale di Milano, Fabrizio Pegliasco, ha lasciato tutti a ‘bocca aperta’: “La cravatta? Non la porto e c’è un motivo: raccoglie germi ed è vettore di possibili infezioni. In luoghi come gli ospedali in questo periodo non andrebbe usata. E poi la cravatta appartiene a uno stile vecchio, ormai superato“.

Quando i virologi contestavano chi parlava di Covid in tv ‘senza titolo’, ed oggi loro ‘invadono altri campi’, non sanitari….

Un’affermazione che certo farà discutere, soprattutto il passaggio secondo cui ormai la cravatta ‘appartiene a uno stile vecchio’, che chiama in causa stilisti e fior di artigiani (basti pensare al celebre ‘Marinella’ di Napoli, tanto per citarne uno). Uno ‘sconfinamento’ nella moda, quello del virologo, davvero inaspettato: propri lui che è stato fra i primi a ‘criticare’ – giustamente – i ‘tuttologi’ che imperversano sulle televisioni in piena pandemia…

Max