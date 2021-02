Covid, la situazione contagi nel Paese migliora ogni giorno. Spaventa l’avanzata delle varianti

Se non fosse per le maledette varianti, che minacciano ogni giorno di più il Paese, la situazione Covid va via via migliorando. Basti penare che nelle ultime 24 ore, a fronte 274.019 ‘tamponi misti’ (sia molecolari che antigienici), sono stati individuati 10.386 nuovi contagi, che hanno determinato un di positività pari al 3,8%.

Inoltre, come informa il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, anche oggi sono scesi i positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), attestandosi a 393.686.

Lo dimostra il fatto che, anche sul fronte delle regioni maggiormente colpite da nuovi casi, in realtà sono soltanto due quelle regioni con oltre mille: Lombardia (1.696), e Campania (1.135).

Sempre tanti i decessi – oggi più di di ieri: 336 – che portano così a 94.171 il numero di quanti costretti invece ad arrendersi.

Segnano invece un lieve calo rispetto a ieri, quanti ‘allettati’ nelle terapie intensive dove, ad oggi vi sono ancora 2o15 persone.

Bene anche nei reparti ordinari ospedalieri, che con i 52 usciti da ieri, ora contano 18.463 ricoverati con sintomi.

Continua poi a diminuire anche il numero di quanti costretti a precauzionalmente chiusi in casa (oggi 373.149), con altre 4.345 da ieri uscite dall’isolamento domiciliare.

Infine, anche oggi si registrano ben 14.444 guariti, a fronte delle altre 2.251.734 persone che si sono già lasciate da tempo ale spalle questo maledetto virus.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max