E’ un vero boom di quarantene scolastiche per covid, a Latina. Sono 61, in questo momento, le classi in quarantena in provincia di Latina.

Lo ha detto la Asl nel bollettino settimanale Covid che va dall’1 al 7 dicembre. In particolare ci sono 222 studenti positivi e 29 docenti e altro personale scolastico che hanno contratto il virus. I numeri più alti, da quanto si apprende, si registrano negli alunni di età inferiore di 14 anni.

SEGUONO AGGIORNAMENTI