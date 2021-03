Covid Lazio: aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Roma sotto i 700 casi

Poco fa, a seguito del quotidiano ‘briefing’ con la stampa, l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, ha informato che nelle ultime 24 ore “Nel Lazio, su oltre 14mila tamponi (+2.672) e oltre 26mila antigenici per un totale di oltre 40mila test, si registrano 1.431 casi positivi (+256), 28 i decessi (+6) e +753 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%”. Infine, per quanto riguarda il capoluogo ha aggiunto D’Amato, “I casi a Roma città sono sotto quota 700”, una cifra certo non ‘consolante’.

Dopo aver sottolineato la propria “preoccupazione per la regolarità delle forniture dei vaccini”, l’assessore ha inoltre annunciato che “da domani prendono il via le vaccinazioni per pazienti autistici gravi e caregiver”.

Infine, concludendo, D’Amato (nella foto) ha rimarcato che, attualmente, nel Lazio i casi positivi 38.577 mentre, 2.049 sono ricoverati consuntomi negli ospedali (261 dei quali nelle terapie intensive), ed altri 36.267 si trovano invece in isolamento domiciliare.

Ricordiamo infine che, dall’inizio dell’epidemia, ad oggi nella regione i guariti sono 202.106, i decessi 6.092 e, il totale dei casi esaminati, 246.775.

