Covid Lazio, D’Amato: “Rallenta velocità crescita curva”

“Siamo in un momento di rallentamento della velocità della crescita della curva” epidemiologica “come una macchina che scala le marce”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, alla presentazione della nuova dashboard per la Sorveglianza Covid- 19 del Lazio e della campagna di comunicazione per la vaccinazione pediatrica in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

D’Amato ha poi fatto il punto sulle vaccinazioni: “Ieri abbiamo superato il valore target, fissato dalla struttura commissariale, di 28mila richiami al giorno. Abbiamo raggiunto in totale le 900mila dosi di richiamo e ci accingiamo ad arrivare ad 1mln di dosi. Inoltre arriveremo a breve a 10 milioni di dosi somministrate in totale”, ha riferito.

Quanto alla nuova dashboard, la piattaforma web è uno strumento di informazione sull’epidemia del Covid che fornisce un quadro sintetico dei principali indicatori di impatto dell’epidemia (incidenza di nuovi casi, ricoveri ospedalieri, mortalità per Covid-19), variazioni temporali degli indici utili per descrivere la progressione epidemica e la variazione geografica per Asl e distretti sanitari del Lazio.