Covid Lazio, il bollettino di oggi martedì 5 aprile

Salgono i nuovi positivi, scendono i ricoveri in area medica, mentre sono stabili quelli in terapia intensiva. Come ogni giorno il Lazio ha emesso il bollettino Covid delle ultime 24 ore. I dati, comunicati dalla pagina social ‘Salute Lazio’ ci dicono che oggi nel Lazio su un totale di 9.315 tamponi molecolari e 52.921 tamponi antigenici per un totale di 62.236 tamponi, si registrano 9.903 nuovi casi positivi (+6.069).

Sono 10, invece, i decessi (+1), 1.146 i ricoverati (-51), 78 le terapie intensive (+5) e +4.306 i guariti. E’ al 15,9% Il rapporto tra positivi e tamponi. A Roma i casi sono 4.636. Lo ha comunicato l’assessore alla Sanità laziale Alessio D’Amato, il quale ha fatto il punto anche sulla situazione che riguarda i cittadini ucraini in arrivo nel Lazio.

“Sono stati presi in carico presso l’ospedale San Camillo di Roma 14 pazienti in dialisi provenienti dall’Ucraina e questa mattina sono stati effettuati i primi trattamenti – ha detto D’Amato. – Si tratta di 6 donne ed 8 uomini di età compresa fra i 72 anni e i 31 anni, una donna è non vedente. I cittadini ucraini sono stati accolti dalla Comunità di Sant’Egidio ed è presente in ospedale una mediatrice culturale per favorire la loro l’accoglienza. Erano già in cura altri pazienti uno presso l’ospedale Sant’Eugenio, uno al Sant’Andrea, uno al Santo Spirito, uno all’ospedale Grassi di Ostia, uno al Goretti di Latina e ulteriori quattro donne presso l’ospedale dei Castelli.

Questa la situazione Covid resa nota dalle di Roma:

Asl Roma 1: sono 1.864 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.596 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.176 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 479 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.005 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 989 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.794 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 858 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.071 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 278 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 587 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.