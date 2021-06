Covid Lazio, Moderna in farmacia da luglio. Anticipato richiamo AstraZeneca

Vaccino Moderna in farmacia da luglio nel Lazio e seconda dose AstraZeneca per over 60 anticipato da agosto a luglio. “Pronto” nel Lazio, “a partire da luglio, il piano di approvvigionamento nelle farmacie anche del vaccino Moderna, oltre che del vaccino monodose J&J. Secondo l’ultimo rapporto di farmacovigilanza Aifa, è quello con il più basso tasso di reazioni avverse”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e Aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

E’ inoltre “pronto il piano per anticipare i richiami AstraZeneca per gli over 60 di agosto a luglio, in recepimento delle indicazioni dell’Ema, affinché sia completato il percorso vaccinale degli over 60, che rientrano nella fascia più a rischio”.