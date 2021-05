Covid, Lazio, nuovo open day Astrazeneca: come funziona, chi può accedervi

Nuovo open week vaccinale Astrazeneca nella regione lazio. Dal 2 al 5 giugno una finestra aperta a tutti, quindi senza distinzione di età. L’annuncio dalla Regione con un post su Salute Lazio, le modalità di prenotazione dovrebbero ricalcare i precedenti open day vaccinali: quindi bisognerà utilizzare il portare UFirst. Il vaccino somministrato sarà Astrazeneca con le prenotazioni aperte fino a esaurimento delle dosi disponibili.

Dunque, un nuovo sprint della Regione Lazio verso quella corposa campagna vaccinale collettiva che da tempo è stata indicata da esperti e addetti ai lavori come una delle principali strade da percorrere per giungere al superamento della crisi pandemica. Dopo l’enorme successo dei due ultimi fine settimana che, sulla scia di quanto era stato fatto a Rieti, ha portato un importante numero di laziali quarantenni e ultra quarantenni a vaccinarsi senza dover aspettare l’apertura dei normali protocolli, dunque la prossima sarà una apertura senza limiti.

Già domenica è sabato scorsi del resto, in extremis la chance era stata concessa anche ai 35enni, e i numeri, circa 30 mila accessi, hanno premiato il bis della Regione. Non c’è due senza tre, dunque, ma non basta. Perché come noto da Lunedì scorso è possibile prenotarsi per il vaccino (J&J) presso le farmacie accreditate. Basta consultare l’elenco tra le pagine del sito della Regione Lazio o sulla App e attendere il proprio turno.

per quanto riguarda le modalità degli open day, invece la prassi è ancora più semplice: andando sulla pagina delle prenotazioni per il vaccino è sufficiente elaborare già app il ticket in Line e presentarsi con lo stesso e con la tessera sanitaria presso la struttura scelta all’orario prenotato.