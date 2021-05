Covid Lazio, oggi 292 nuovi contagi e 11 morti: bollettino 24 maggio

Sono 292 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 24 maggio, nel Lazio, su quasi 10mila tamponi (-775) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 14mila test. I decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1219 (-36). I guariti 1263, le terapie intensive sono 194. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. Lo riferisce il bollettino aggiornato della Regione Lazio. “Il numero dei casi è il più basso dallo scorso ottobre. Continua frenata del trend di incidenza. Roma ha 177 casi positivi, tra i numeri più bassi degli ultimi otto mesi. Questo è senza dubbio l’effetto della campagna vaccinale. Ora avanti tutta recuperando anche quelle incertezze sulla vaccinazione in alcune fasce di età”, sottolinea in una nota l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ricordando che sono aperte le prenotazioni per il vaccino anti-Covid J&J in farmacia, mentre da domani, martedì 25 maggio, alle ore 24 parte la prenotazione per fascia di eta’ 43/40 anni (1978/1981).

“Per i medici di medicina generale si stanno aggiornando gli elenchi dei loro assistiti vaccinati e prenotati – spiega – dunque sarà loro compito effettuare un recall fra coloro che non si sono vaccinati e che non risultano fra i prenotati. Questa operazione è molto importante e possono farla innanzitutto i medici di medicina generale, convincendo alla vaccinazione gli utenti che abbiano ancora dei dubbi”.

– Asl roma 1: sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si regista 1 decesso; Asl roma 2: sono 86 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registano 3 decessi; Asl roma 3: sono 18 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi; Asl roma 4: sono 2 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso; Asl roma 5: sono 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi; Asl roma 6: sono 23 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 62 casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 31 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Rieti si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

In tutto sono 26.647 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.219 ricoverati, 194 in terapia intensiva e 25.234 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 305.156, i morti 8.101 su un totale di 339.904 casi esaminati.