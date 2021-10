Covid, Lazio unica Regione a rischio moderato

Il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss), sul Monitoraggio della Cabina di regia relativo all’andamento di Covid-19 ha evidenziato che l’unica Regione a rischio moderato è il Lazio, tutte le altre rimangono a basso rischio. Si legge nel report: “Una sola Regione risulta classificata a rischio moderato, secondo il Dm del 30 Aprile 2020. Le restanti 20 Regioni/Province autonome risultano classificate a rischio basso”.

E ancora: “Solo una Regione/Provincia autonoma riporta un’allerta di resilienza”, Bolzano, “nessuna riporta molteplici allerte di resilienza”.

Per quanto riguarda l’andamento della pandemia in Italia, l’indice di trasmissibilità Rt non è in calo come nelle settimane precedenti, ma rimane stabile: nel periodo 8-21 settembre – si legge nel rapporto dell’Iss – l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (la scorsa settimana era 0,82), in ogni caso al di sotto della soglia epidemica di 1.

“In diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale: 37 per 100.000 abitanti nel periodo 24-30 settembre, contro 48 per 100.000 abitanti (13-19 settembre), dati flusso Iss”, si legge ancora nel report. Ancora in calo, leggermente, l’occupazione di terapie intensive e reparti ospedalieri dei pazienti Covid. “Il tasso di occupazione in terapia intensiva” è infatti “in lieve diminuzione al 4,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,5%”.