Covid Lazio, D’Amato: mascherine al chiuso e quarta dose

Covid, A Roma e nel Lazio il numero di nuovi contagi, soprattutto a causa della variante Omicron 5, è tornato a toccare cifre che non si vedevano da febbraio-marzo. Il tutto in attesa del “picco” che, per l’assessore alla sanità Alessio D’Amato è atteso per la seconda metà di luglio.

Obiettivo quindi, è quello di limitare i contagi e tutelare anziani e fragili. “Sarebbe opportuno che le autorità tecnico-scientifiche del Ministero della Salute valutino l’opportunità di estendere sin da subito la platea dei soggetti richiamati alla b del vaccino. Data la forte incidenza virale forse sarebbe opportuno abbassare l’attuale soglia degli 80 anni fino ai 70. Ovviamente ci rimettiamo solo alle valutazioni scientifiche, ma ritengo utile che possa essere fatta questa ulteriore verifica in relazione al mutato quadro epidemiologico”.

l valore Rt è in rialzo a 1,23. L’incidenza dei casi è salita a 853 per 100mila abitanti, quando era a 566 la scorsa settimana. Il covid non è sparito e le istituzioni agiscono per salvare l’estate.

Un appello, quello di D’Amato che si rivolge al governo centrale per riportare l’obbligo delle mascherine al chiuso. Una visione sposata anche dai medici: “Prevedere l’uso delle mascherine al chiuso può sicuramente aiutare a ridurre sempre più il contagio del Covid e delle sue varianti. Non credo sia sufficiente, bisognerebbe fare qualcos’altro, ma al momento ritengo che la sua richiesta sia estremamente corretta”, il pensiero del presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi.

“È evidente – afferma il presidente dell’Omceo Roma – che il numero dei contagiati sia sottostimato, perché sono molte le persone che fanno il tampone fai da te, e se positive magari non si autodenunciano”. “Già tempo fa dissi che ci sarebbe stato un picco nel Lazio a cominciare da questo periodo. Tra l’altro Roma deve fare particolare attenzione: ha milioni di abitanti, con tante persone che girano senza indossare la mascherina, è la città che ospita grandi manifestazioni e grandi eventi come i concerti. Senza dimenticare che è una delle città più visitate al mondo. Abbiamo nuovamente tanti turisti nella Capitale. È chiaro che dobbiamo fare qualcosa per porre un freno al covid”.