Sono 61 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 24 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 3 morti. Gli attuali positivi sono 3.146 (- 40). I pazienti ricoverati per covid sono 224 (- 9). In particolare, in terapia intensiva sono ricoverate 40 persone (-3).