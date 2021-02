Covid: Liguria, Toscana, Abruzzo e provincia di Trento in zona arancione

Toscana, Provincia di Trento, Abruzzo e Liguria passano in arancione, la Sicilia in giallo. Queste le novità introdotte dopo l’analisi dei dati epidemiologici del monitoraggio settimanale. L’Rt medio nazionale torna a salire dopo settimane di discesa. Nell’ultima settimana si è registrata una media di 0,95, a un passo dall’1, la soglia ritenuta critica dagli esperti.

La scorsa settimana l’Rt medio nazionale è stato 0,84, così come in quella precedente. La risalita preoccupa e porta ad una ridefinizione della colorazione del paese, al momento ancora in prevalenza gialla. Sono infatti 15 le Regioni in giallo, a cui si aggiunge la Sicilia. In leggera salita anche l’Rt del Lazio, che sfiora l’1.

Di seguito gli Rt delle varie Regioni

Abruzzo 1,22 (1,16-1,28)

Basilicata 1,2 (0,98-1,44)

Calabria 0,81 (0,73-0,93)

Campania 0,8 (0,73-0,91)

Emilia-Romagna 0,94 (0,91-0,96)

Friuli 0,98 (0,94-1.03)

Lazio 0,96 (0,93-0,99)

Liguria 1,08 (1,02-1.13)

Lombardia 0,97 (0,94-1.01)

Marche 0,94 (0,86-1,04)

Molise 1,09 (0,79-1,41)

Piemonte 0,93 (0,9-0,97)

Provincia Bolzano 1,25 (1,2-1,3)

Provincia Trento 1,2 (1,12-1,28)

Puglia 1,05 (1,01-1,09)

Sardegna 0,87 (0,82-0,93)

Sicilia 0,66 (0,63-0,69)

Toscana 1,1 (1,06-1,16)

Umbria 1,2 (1,13-1,26)

Val d’Aosta 0,77 (0,58-0,97)

Veneto 0,71 (0,68-0,74)