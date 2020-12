Covid, l’Iss: “Nel Paese l’Rt è sceso a 0.82”. Record Lazio (0.67), la Regione riapre maxi store e mercati

Non è un certo un ‘miracolo natalizio’, ma il frutto dei nostri sacrifici che, malgrado tutto e tutti, abbiamo continuato a tener duro, anche ‘subendo’ privazioni abbastanza forti.

Non sappiamo poi quanto ‘realmente’ abbia inciso la politica sanitaria di questo governo che, un giorno ci costringe a barricarci in casa, e quello dopo ‘apre’… boh?

Rt e nuovi casi: positivo ed incoraggiante il monitoraggio condotto dall’Iss

Ad ogni modo, non può che allietarci quanto emerso dall’ultimo monitoraggio condotto dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, e reso ufficiale poco fa. Ebbene, si legge che “Nel periodo 18 novembre-1 dicembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,82“. Va considerato che invece, il precedente monitoraggio rilevava ancora l’Rt a 0.91.

Nello specifico spiega ancora il report, ”Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 20 Regioni e province autonome. Di queste, 19 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di credibilità maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità”.

L’assessore D’Amato: “Nel Lazio l’Rt è sceso a 0.67, da ieri a Roma meno di 600 contagi”

Particolarmente positiva poi la situazione nel Lazio dove, ha comunicato l’assessore D’Amato, complessivamente oggi si contano 1.230 nuovi contagi (di cui 600 nella Capitale), e 68 decessi ma, spiega l’assessore alla Sanità laziale, “L’Rt scende a 0.67, siamo sulla strada giusta”. D’Amato invita dunque la popolazione a “non abbassare il livello d’attenzione“.

La Regione Lazio si appresta a dare l’ok per i maxi store e mercati all’aperto

Tuttavia, visto che nella Regione i guariti sono tre volte i casi positivi” e, nello specifico della Capitale, i casi sono scesi sotto i 600, a quanto sembra la Regione sarebbe orizzontata a dare l’ok per la riapertura, nei giorni festivi – ad oggi loro vietati – sia dei maxi store, che dei mercati all’aperto.

Il paradosso: da un’emergenza serissima, alle improvvise riaperture

Insomma, che dire? Dal tutto blindato, alle riaperture di comuni e centri commerciali. Eppure, sembra passata una vita da appena 10 giorni fa, quando ospedali e terapie intensive lanciavano i loro Sos accorati.

Dunque, il governo probabilmente ‘allenterà’ i divieti inizialmente imposti agli spostamenti tra comuni nei giorni di festa (25/26 e 31 gennaio) con l’iniziale coprifuoco dalle 23 alle 7 de mattino.

Ora anche la Regione Lazio che, come annunciato, si appresta a dare l’ok per la riapertura dei centri commerciali nei giorni festivi… ma fateci capire: dobbiamo ancora avere paura di questo Covd-19, o (per dirla alla romana), non c’è problema?!!!

Max