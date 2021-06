Covid Lombardia, oggi 359 contagi e 16 morti: bollettino 6 giugno

Sono 359 i nuovi contagi di Covid-19 registrati oggi, 6 giugno, in Lombardia. I morti sono 16, per un totale di 33.669 dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. I ricoverati positivi negli ospedali lombardi sono 833, quattro in meno di ieri, e quelli nei reparti di terapia intensiva 167, tre in meno nelle ultime 24 ore.

Sono 114 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. Secondo i dati del Ministero della Salute e dell’Iss, in provincia di Brescia sono 56, a Varese 13, a Monza e Brianza 28, a Como 10, a Bergamo 48, a Pavia 17, a Mantova 17, a Cremona 5, a Lecco 5, a Lodi 9 e a Sondrio 29.