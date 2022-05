Covid, mappa Ecdc: Italia ancora in rosso scuro

(Adnkronos) – Anche questa settimana Italia in rosso scuro, nella fascia di maggior rischio Covid, secondo l’ultimo aggiornamento della mappa a colori dell’Ecdc, elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione.

Il rosso scuro è il colore che accomuna diverse aree del continente: tutta la Francia, la Finlandia, l’Austria, il Portogallo, buona parte della Spagna (in cui figurano poi piccole aree in rosso più chiaro e due regioni a Sud in grigio per via di un livello di test inferiore a 600 per 100mila abitanti). Il Belgio e la Slovenia restano divisi fra le due tonalità di rosso, mentre in Grecia prevale maggiormente il rosso scuro.

Nessuna area risulta in verde questa settimana. Mentre le uniche aree gialle sono in Irlanda (la maggior parte del Paese, tranne una regione in rosso chiaro), in metà Danimarca, e in Slovacchia (quasi per intero salvo una piccolissima area in rosso chiaro). Il rosso chiaro è il colore dell’Islanda, della Lettonia e dell’Estonia e caratterizza parte della Croazia, dove il resto del territorio è grigio, colore che avanza in sempre più aree d’Europa, per via di un livello di test insufficiente per determinare la stratificazione del rischio Covid. Interi Paesi sono in questa situazione: è in grigio

Interi Paesi come l’Ungheria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Lituania, la Norvegia, la Svezia, i Paesi Bassi, la Romania, la Bulgaria. Per la Germania risultano “insufficienti dati disponibili” ai fini della mappa.