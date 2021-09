Covid, Mariano Rigillo: “J-Ax ha ragione, no vax sono culturalmente dei terroristi”

“I no vax danneggiano culturalmente il Paese e questa è la cosa peggiore: per questo motivo, si possono definire ‘culturalmente’ dei terroristi”. E’ quanto afferma all’AdnKronos l’attore Mariano Rigillo – che proporrà al Teatro Umberto di Roma un lavoro sul poeta Ezra Pound – a proposito della definizione di ‘terroristi’ data dal rapper J-Ax ai no vax.

“Il terrorismo culturale è molto sottile e per questo anche molto pericoloso – mette in guardia Rigillo – E per contrastarlo, c’è bisogno allora di un salto culturale, per far capire quanto siano madornali le posizioni che sostengono e le conseguenze dei loro errori. Per non parlare delle minacce e delle violenze, che non hanno e non possono avere nulla di ‘culturale’…”. (di Enzo Bonaiuto)