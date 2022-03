Covid, Meloni: “Governo pensa al Green pass fino al 2025, è follia”

Dopo settimane di calo, tornano a salire casi, indice di trasmissibilità Rt e l’incidenza dei casi in Italia. Lo conferma il consueto monitoraggio Iss-ministero della Salute che ha registrato una controtendenza rispetto alle settimane precedenti. Così il Covid torna a fare capolino nell’interesse degli italiani, focalizzati su quello che succede in Ucraina.

Così come le polemiche relative alle norme anti-Covid e soprattutto al Green pass. Giorgia Meloni in un video ha accusato il governo di voler prorogare la certificazione verde fino al 2025: “Nel bel mezzo di una guerra e di una crisi economica, il governo vara un decreto del presidente del Consiglio, senza dibattito parlamentare per prorogare il Green pass di 18 mesi, prorogabile di altri 18, fino quindi a gennaio 2025″.

In un messaggio pubblicato sui social, la leader di Fratelli d’Italia dice: “Questo vuol dire che dovremo fare quarta, quinta, sesta, settima e ottava dose, se è vero che il vaccino ha durata di circa sei mesi”.

Conclude Meloni, che invita il premier Draghi a discutere in Parlamento la proposta: “Se non faremo le altri dosi allora a cosa serve il Green pass? E’ una cosa che non ha alcuna evidenza scientifica, una cosa per controllare i cittadini, a limitarne la libertà. Draghi venga in Aula, è una follia priva di senso, di Speranza e compagnia”.