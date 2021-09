Covid, Meloni: “Regime di terrore voluto dalla sinistra, gli italiani stanno facendo il loro dovere”

Dopo l’abbraccio di ieri con il segretario della lega Matteo Salvini, Giorgia Meloni torna alla carica contro quello che ha definito “regime di terrore voluto dalla sinistra”. La leader di Fratelli d’Italia, oggi, su Facebook, Meloni è tornata a parlare della campagna vaccinazione in Italia: “Sta andando bene – ha scritto – tantissimi italiani hanno effettuato prima e seconda dose e i numeri dimostrano la grande responsabilità dei cittadini”.

Ha poi aggiunto: “Ciononostante, questo regime di terrore voluto dalla sinistra di governo deve continuare e così, dopo la misura discriminatoria del green pass, si passa alla minaccia di nuove chiusure”. Ha detto Meloni alla possibilità anticipata dal governo di estendere l’obbligo di Green pass nelle prossime settimane.

Conclude il post della leader di Fdi: “Gli italiani stanno facendo il loro dovere e la continua mortificazione che stanno subendo ormai da inizio pandemia deve finire, soprattutto perché i risultati, nonostante si siano seguite le regole (coprifuoco, lockdown, dad) non stanno dando i risultati aspettati. Il governo pensi ad impegnarsi per intensificare il trasporto pubblico e investire nelle cure domiciliari”.

Ieri, nel corso del Workshop Ambrosetti di Cernobbio, Meloni ha posato abbracciata a Salvini. “Prove di governo tecnico”, ha detto, aggiungendo: “Io non ho un piano B nelle alleanze: per me esiste solamente l’alleanza di centrodestra, spero che per la Lega e Forza Italia valga alla stessa maniera, questo l’ho chiesto più volte, ma sono abbastanza ottimista che nel 2023 il centrodestra si presenterà compatto e anche sul fatto che possa avere, per il tramite del consenso degli italiani, la possibilità di governare”.