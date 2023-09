Covid, Moderna: “Ok Ema a vaccino adattato a Kraken. Funziona su Eris e Pirola”

(Adnkronos) – Il vaccino di Moderna adattato alla variante Covid Kraken funziona anche su Eris e Pirola. Lo sottolinea la stessa azienda americana a commento del via libera del comitato tecnico Chmp dell’Agenzia europea del farmaco Ema al vaccino Spikevax XBB.1.5. “I dati degli studi clinici” sul vaccino di Moderna adattato alla variante XBB.1.5 di Sars-CoV-2 indicano che il prodotto induce “un aumento da 8,7 a 11 volte degli anticorpi neutralizzanti contro le varianti” virali “circolanti, comprese BA.2.86” ribattezzata Pirola, “EG.5” o Eris “e FL.1.5.1”. “La raccomandazione positiva del Chmp per il nostro vaccino anti Covid-19 aggiornato – dichiara il Ceo di Moderna, Stéphane Bancel – rappresenta una pietra miliare fondamentale, considerando che osserviamo una crescente trasmissione di Sars-CoV-2 in tutta Europa. Il nostro vaccino adattato genera una forte risposta immunitaria umana contro le varianti circolanti, tra cui BA.2.86, EG.5 e FL.1.5.1, e sarà uno strumento chiave per la protezione”, assicura l’amministratore delegato. “Stiamo lavorando con i governi di tutta Europa – aggiunge – per includere il nostro vaccino aggiornato nei programmi di vaccinazione nazionali, per garantire un portafoglio diversificato che offra la scelta del vaccino e l’accesso a formulazioni in fiale monodose che possono limitare gli sprechi”.

“Moderna – si legge in una nota – ha prodotto dati clinici sul suo candidato vaccino monovalente XBB.1.5, che mostrano una risposta immunitaria contro i sottolignaggi XBB XBB.1.5, XBB.1.16 e XBB.2.3.2, oltre che a BA.2.86, EG.5 e FL.1.5”. La società insiste su questo punto, ricordando in particolare che “le autorità sanitarie pubbliche stanno monitorando attentamente la variante BA.2.86” o Pirola, “un ceppo altamente mutato” di Sars-CoV-2, “con oltre 30 mutazioni rispetto ai precedenti ceppi Omicron. Alcuni governi stanno accelerando le campagne di vaccinazione contro Covid-19 a causa del potenziale di BA.2.86 di superare l’immunità protettiva generata da una precedente vaccinazione o infezione Covid”.

L’effetto collaterale locale più comune osservato con il vaccino adattato di Moderna – rimarca l’azienda – è stato il dolore nel sito di iniezione. Gli eventi avversi sistemici più comuni includono affaticamento, cefalea, mialgia, artralgia e brividi. “Il profilo di sicurezza aggiornato del vaccino Covid-19 di Moderna è coerente con le precedenti formulazioni Spikevax”, puntualizza la compagnia.

Ad oggi Moderna ha ricevuto autorizzazioni per il nuovo vaccino anti-Covid adattato anche negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone e a Taiwan, e ha presentato domande di via libera in tutto il mondo.