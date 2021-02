Covid, nel mondo casi in calo da sei settimane consecutive

Da sei settimane il numero dei casi di Covid nel mondo è in calo. Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo quanto riporta la Cnn. Dalla settimana che va dal 15 al 21 febbraio i positivi al Covid sono stati 2,4 milioni a livello globale, l’11% in meno rispetto alla settimana precedente.

Il calo dei positivi dura da un mese e mezzo. Disuniscono anche i morti, 66mila nell’ultima settimana, il 20% in meno rispetto a quella precedente. In totale, nel mondo, sono 2,4 milioni i decessi per Covid, 110,7 milioni, invece, i casi registrati finora.

Mentre i positivi diminuiscono aumenta la diffusione delle varianti del virus: quella inglese, fa sapere l’Oms, è stata già rilevata in 101 Paesi, quella sudafricana in 51 Paesi, mentre sono 29 quelli in cui è stata riscontrata la presenza della variante brasiliana.