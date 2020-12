Covid, nelle ultime 24 ore 19.903 nuovi casi e 649 decessi. Aumentano i guariti ed i dimessi

A leggere bene i dati ed i numeri relativi al coronavirus, fa impressione apprendere che, dall’inizio dell’emergenza, ad oggi sono stati effettuati qualcosa come 24.063.029 tamponi con test molecolare. Nelle ultime 24 ore sono stati ad esempio eseguiti 196.439 (ieri 190.416), che hanno individuato altri 19.903 nuovi contagi.

Dunque, rende noto il ministero della Salute nel suo quotidiano bollettino, attualmente i positivi (non ‘malati’), sono scesi a 684.848.

Il Veneto è la regione più colpita, segue la Lombardia… da domani in ‘zona gialla’…

E’ ormai da diversi giorni che il Veneto ha ‘spodestato’ la Lombardia in relazione alle regioni maggiormente colpite dai nuovi contagi, con ben 5098 nuovi. Tuttavia, Lombardia, che si appresta a trasformarsi in ‘zona gialla’ (!), oggi ne conta altri 2.736.

Seguono poi l’Emilia Romagna (1807), la Puglia (1478), il Piemonte (1.443), la Campania (1414), ed il Lazio (1194).

Iniziano a calare le vittime ma sono ancora tante in rapporto ai meno contagi

Per quanto in calo sono invece ancora tante le 649 vittime registrate da ieri, che portano così il totale dei decessi a 64.036 dall’inizio della pandemia.

Bene negli ospedali tra reparti ordinari e terapie intensive: nuovi dimessi anche oggi

Prosegue intanto il trend positivo nelle terapie intensive dove, a fronte di altri 66 usciti (ma è una media nazionale, ovviamente tenendo conto delle sostanziali differenze da regione a regione), sono ora in 3.199 ad occupare i letti in rianimazione.

Stessa anche per quanto riguarda i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari ospedalieri dove, con i 496 dimessi da ieri, ora gli ‘allettati’ sono 28.066.

In tanti lasciano l’isolamento domiciliare, ed i guariti sono sempre più numerosi

Allo stesso modo, prosegue ‘l’esodo’ di quanti, scontato da ieri l’isolamento domiciliare (4.913), sono finalmente usciti. Tuttavia, costretti a restare chiusi in casa, vi sono ancora 65.3583 persone, ed ovviamente non tutte ‘malate’ o contagiate.

Eccellente anche il numero quotidiano dei guariti in un giorno (24.728), per un totale di ben 1.076.891 dall’inizio dell’emergenza.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

