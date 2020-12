Covid, nuova sanzione a bar: ecco dove

Proseguono i controlli dei Carabinieri di Roma legati al rispetto delle misure per l’emergenza da Covid-19. Ieri sera sanzionata la titolare di un bar di via Licinio Murena, una donna romana di 45 anni, con chiusura provvisoria per 3 gg: La donna aveva consentito ad alcuni clienti l’accesso al locale e la consumazione al banco oltre l’orario stabilito.

Presso un minimarket di via Turati, invece, i carabinieri hanno notato un assembramento di avventori che, alla vista dei militari, si sono allontanati prima di poter essere identificati. Per il gestore dell’esercizio, un cittadino del Bangladesh di 47 anni, è scattata la sanzione amministrativa dell’importo di 400 euro e la sanzione accessoria della chiusura per 5 gg per la violazione delle norme anti Covid-19.