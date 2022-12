(Adnkronos) – L’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, sull’obbligo di tamponi anti-Covid per i passeggeri che arrivano dalla Cina sarà in vigore fino al 31 gennaio 2023. E’ quanto si legge nel testo del provvedimento.

Il ministro della Salute sarà in Aula al Senato, oggi alle 15.30 per rendere un’informativa in merito ai provvedimenti di controllo sanitario per i passeggeri provenienti dalla Cina. Lo ha comunicato all’Aula il presidente Ignazio La Russa.