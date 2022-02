Covid oggi Abruzzo, 1.563 contagi e 6 morti: bollettino 16 febbraio

(Adnkronos) – Sono 1.563 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 19.522 persone. Da ieri sono stati eseguiti 4.598 tamponi molecolari e 11.066 test antigenici con un tasso di positività al 9,7%.



I ricoverati in area medica sono 489, 3 in meno rispetto a ieri; 22 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, mentre gli altri 89.098 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 386, Chieti a 406, Pescara a 338 e Teramo a 411.