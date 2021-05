Sono 15 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 31 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1116297 tamponi molecolari (+1150 rispetto a ieri) e 462462 test antigenici (+323 rispetto a ieri). Il tasso di positività è pari all’uno per cento. I pazienti ricoverati in terapia non intensiva sono 137, 13 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 5343 persone.