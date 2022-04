Covid oggi Abruzzo, 2.900 nuovi contagi e 3 morti: bollettino 5 aprile

(Adnkronos) – Sono 2.900 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 5 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. Tra i nuovi casi, 2.317 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 83 e 87 anni, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia dell’Aquila) e sale a 3.115 come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Sono 2.951 i nuovi guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 42.625 (-55 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 4.566 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

Sono 323 i pazienti (+14 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 15 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 42.287 (-71 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.138 tamponi molecolari e 15.779 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 14,56%.