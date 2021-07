Covid oggi Abruzzo, 25 contagi: bollettino 18 luglio

Sono 25 (di età compresa tra 2 e 54 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 18 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti: il bilancio dei pazienti deceduti e resta fermo a 2513.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.871 dimessi/guariti (+27 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 924 (-4 rispetto a ieri).

Sono 25 i pazienti (+1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 898 (-5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.613 tamponi molecolari e 2.311 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.5 per cento.