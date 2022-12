Covid oggi Abruzzo, 6.298 contagi e 11 morti: bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – Sono stati 6.298 i nuovi contagi da Coronavirus tra il 3 dicembre 2022 e oggi in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. In sette giorni i morti sono stati 11, portando il numero complessivo delle vittime a 3.782. Nell’ultima settimana sono guarite 4.701 persone. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 18.955. Di questi, 260 pazienti (45 in più rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (3 in meno rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 4.948 tamponi molecolari e 28.233 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 126.644 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (1.046 in più rispetto a venerdì scorso), 176.885 in provincia di Chieti (2.001 in più), 147.219 in provincia di Pescara (1.532 in più) e 147.824 in provincia di Teramo (1.567 in più rispetto a venerdì scorso).