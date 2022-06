Covid oggi Abruzzo, 612 contagi e 1 morto: bollettino 27 giugno

(Adnkronos) – Sono 612 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 27 giugno 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

I dimessi/guariti sono 77 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 23.831 (+534 rispetto a ieri). Di questi, 121 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 518 tamponi molecolari e 1.722 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 88.828 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+134 rispetto a ieri), 121.103 in provincia di Chieti (+168), 98.413 in provincia di Pescara (+161), 104.296 in provincia di Teramo (+104), 8.353 fuori regione (+26) e 4.229 (+19) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.