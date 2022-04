Covid oggi Abruzzo, 762 contagi e 9 morti: bollettino 4 aprile

(Adnkronos) – Sono 762 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 4 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 9 morti. Dei positivi odierni, 680 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi (di età compresa tra 70 e 89 anni, 4 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, mentre 2 casi risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3.112, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Registrati altri 1.346 guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 42.680 (- 593 rispetto a ieri). Sono 309 i pazienti ricoverati in ospedale in area medica; 13 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 42.358 (-590 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.361 tamponi molecolari e 4.481 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 13,04%.