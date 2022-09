Covid oggi Abruzzo, 769 contagi e 2 morti: bollettino 8 settembre

(Adnkronos) – Sono 769 i casi positivi al Covid registrati oggi, 8 settembre 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 544623. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (di 85 e 95 anni) e sale a 3646. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 513525 dimessi/guariti (+808 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27452 (-41 rispetto a ieri). Di questi, 125 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1177 tamponi molecolari (2462523 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3491 test antigenici (4281343). Del totale dei casi positivi, 110187 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+157 rispetto a ieri), 155447 in provincia di Chieti (+210), 126925 in provincia di Pescara (+246), 131185 in provincia di Teramo (+138), 12089 fuori regione (+25) e 8790 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.