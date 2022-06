Covid oggi Abruzzo, 920 contagi e 2 morti: bollettino 14 giugno

(Adnkronos) – Sono 920 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 14 giugno, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti.

Rispetto a ieri, segnalati altri 615 guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.345 (+303 rispetto a ieri). Di questi, 126 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.671 tamponi molecolari e 4.532 test antigenici.

Del totale dei casi positivi, 85.754 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+225 rispetto a ieri), 117.730 in provincia di Chieti (+273), 95.405 in provincia di Pescara (+191), 101.557 in provincia di Teramo (+199), 8.045 fuori regione (+16) e 3971 (+16) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.