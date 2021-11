Covid oggi Austria, superata quota 11mila contagi in un giorno

Nuovo record di contagi da coronavirus in Austria, dove per la prima volta dall’inizio della pandemia si sono registrati più di 10mila casi in 24 ore, per la precisione 11.400. Lo ha riferito il ministro della Salute di Vienna, secondo cui l’incidenza settimanale di casi confermati di infezione da coronavirus per 100mila abitanti ha raggiunto quota 700.

Nel tentativo di controllare la diffusione del virus, il Paese ha reso obbligatorio il Green pass per accedere nei luoghi di lavoro. Lunedì, inoltre, sono entrate in vigore misure più stringenti che consentono gli ingressi in bar e saloni da parrucchiere solo ai vaccinati o ai guariti. Al momento, solo il 65% circa della popolazione è completamente vaccinato.

