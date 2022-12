Covid oggi Basilicata, 1.046 contagi e 6 morti: bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – Sono 1.046 i nuovi contagi da Coronavirus dell’ultima settimana, tra il 25 novembre e il 1 dicembre 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 del bollettino della Regione. In sette giorni ci sono stati 6 morti. Il tasso di positività è in aumento, 24,1%, rispetto al 21,3% della precedente settimana. L’incidenza su 100mila abitanti è 193,70 (nella precedente settimana 160,56). Anche i decessi, sei (5 residenti, 1 non residente in Basilicata) sono aumentati rispetto ai due casi registrati nel periodo dal 25 novembre all’1 dicembre. Nello stesso report di questa settimana sono state registrate 371 guarigioni.

I ricoverati per Covid-19 sono 35 (+6) di cui 1 in terapia intensiva: 16 (di cui 1 in terapia intensiva) nell’ospedale di Potenza; 19 in quello di Matera. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di area medica per pazienti Covid-19 è pari al 10%, in lieve aumento rispetto all’8 per cento della precedente settimana; per i posti letto di terapia intensiva 1% (dato invariato). Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.035.