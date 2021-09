Covid oggi Calabria, 127 contagi e 3 morti: bollettino 20 settembre

Sono 127 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 20 settembre 2021, secondo dati e numeri covid nel bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.674 tamponi effettuati. Si registrano 3 morti, per un totale di 1.376 decessi. Il bollettino, inoltre, registra +175 guariti, -51 attualmente positivi, -57 in isolamento, +7 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 15).

L’Asp di Cosenza comunica che un soggetto ricoverato, precedentemente comunicato tra i residenti, è stato computato nel setting fuori regione e pertanto il dato di oggi viene rettificato di una unità. L’Asp di Catanzaro comunica “25 nuovi positivi di cui 9 fuori regione (sono migranti sbarcati a Roccella Jonica il 12 settembre e posti in isolamento presso covid hotel di Caraffa)”.