Sono 145 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 22 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino covid della regione. Effettuati 5.200 tamponi e registrato un decesso (per un totale di 1.437 vittime). Il bollettino, inoltre, registra +87 guariti, +57 attualmente positivi, +57 in isolamento, -1 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 8).