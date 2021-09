Covid oggi Calabria, 198 contagi e 2 morti: bollettino 19 settembre

Sono 198 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 19 settembre. Registrati inoltre altri due morti. 3.442 i tamponi effettuati, +173 guariti, 1.373 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +23 attualmente positivi, +21 in isolamento, +1 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 16). L’Asp di Cosenza comunica che oggi si registrano 68 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 66 unità e non di 68, in quanto 2 casi a domicilio sono stati eliminati perché risultati doppi. Oggi nel setting fuori regione si registrano: 1 nuovo caso a domicilio e 1 ricovero tra i positivi a domicilio, in precedenza compreso tra i residenti in regione.