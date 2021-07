Covid oggi Calabria, 93 contagi e zero morti: bollettino 25 luglio

Sono 93 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 25 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. 1.705 i tamponi effettuati, +6 i guariti. Il totale delle vittime nella regione è di 1.244. Il bollettino, inoltre, registra +87 attualmente positivi, +89 in isolamento, -2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 4). L’Asp di Crotone comunica che dei 16 positivi di oggi, uno è fuori regione e uno è migrante ed, inoltre, un fuori regione risulta guarito. L’Asp di Reggio Calabria comunica che de 42 positivi di oggi, due sono migranti sbarcati ad Ardore.