Covid oggi Cina, lockdown prorogato a Chengdu

(Adnkronos) – Ancora lockdown per Chengdu. In questa città della Cina sudoccidentale con 21 milioni di abitanti le restrizioni imposte in nome della strategica ‘Zero Covid’ andranno avanti almeno fino a mercoledì prossimo. Le autorità insistono sui test di massa.

Il lockdown di quattro giorni deciso la scorsa settimana si sarebbe dovuto concludere ieri e gli abitanti temono restrizioni senza fine. Intanto la città è stata anche colpita dal terremoto di magnitudo 6.8 che nel Sichuan – secondo i media ufficiali – ha fatto almeno sette morti.

Attualmente, secondo Caixin, in tutto il gigante asiatico sono circa 33 le città in lockdown o sottoposte ad altre restrizioni per contenere i contagi da Covid-19. Misure che, stando alla testata, riguardano fino a 65 milioni di persone.