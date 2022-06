Covid oggi Emilia, 1.845 contagi e due casi: bollettino 10 giugno

(Adnkronos) – Sono 1.845 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati due morti per un totale di 17.004 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.478 tamponi, di cui 6.239 molecolari e 5.239 antigenici rapidi, con un tasso di positività del 16,1%. Da ieri sono guarite 1.294 persone.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 27, una in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 660, 9 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 406 nuovi casi, seguita da Modena a 238, Parma a 213 e Ravenna a 207. In isolamento a casa 16.952 persone.